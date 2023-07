Senza limiti

Le intelligenze artificiali generative sono solo strumenti e ovviamente finiranno per essere usate per gli scopi più nefandi

Progettato da un abile hacker, che lo ha costruito intorno al LLM GPT-J open source del 2021, WormGPT può essere impiegato per fare davvero di tutto, dai malware ai layout delle email di pishing.

SlashNext ha avuto modo di provare WormGPT verificando che i risultati ottenibili sono inquietanti. Alla richiesta di creare un'email di pishing, WormGPT ha realizzato non solo qualcosa di estremamente convincente, ma anche di particolarmente sofisticato nel modo in cui ha composto i diversi elementi per ingannare le potenziali vittime.

Come spiegato da Adrianus Warmenhoven di NordVPN, cui si deve la definizione di gemello malvagio, WormGPT è nato dal gioco del gatto con il topo con OpenAI, ossia dai tentativi di aggirare le sempre maggiori limitazioni imposte dalla compagnia per tutelarsi legalmente. Uno dei metodi utilizzati per addestrare il LLM è stato quello di infilare le informazioni illegali in testi apparentemente innocui, come delle lettere per dei parenti.

Come spiegato dall'esperto, con l'arrivo di WormGPT i cybercriminali non dovranno più limitarsi a provare a sovvertire gli strumenti di OpenAI, ma potranno far evolvere questa tecnologia secondo le loro necessità, trasformando il mondo delle nuove intelligenze artificiali in un vero e proprio far west.