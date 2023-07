Elden Ring in arrivo su Xbox Game Pass? Sarah Bond di Microsoft lancia strani indizi

Elden Ring potrebbe essere in arrivo su Xbox Game Pass, almeno secondo un'interpretazione diffusa di un sibillino messaggio da parte di Sarah Bond, Corporate Vice President di Xbox all'interno di Microsoft.

Effettivamente, il messaggio potrebbe essere facilmente interpretato come un tweet riguardante quantomeno Elden Ring in qualche modo, come potete valutare voi stessi guardandolo qui sotto. Si tratta solo di un insieme di emoticon che potrebbero facilmente significare Elden Ring, sebbene la traduzione più corretta sarebbe forse "Elder Ring", cosa che non sembra avere molto senso.