Elden Ring: Shadow of the Erdtree, uscita prevista nel medio / lungo periodo

Elden Ring: Shadow of the Erdtree sarà pubblicato sul medio / lungo periodo. L'informazione è emersa dal documento di riepilogo finanziario pubblicato da Bandai Namco in occasione del resoconto del suo ultimo anno fiscale chiusosi il 31 marzo 2023.

Il motivo della pubblicazione dilazionata è abbastanza scontato: l'editore vuole massimizzare i profitti, tenendo desto il più a lungo possibile l'interesse su Elden Ring.

Considerate che in poco più di un anno l'ultima fatica di FromSoftware ha venduto più di 20,5 milioni di copie, come annunciato dall'editore stesso, quindi c'è tutto l'interesse nel prolungarne l'appeal commerciale il più possibile.

Del resto a questo punto non è chiaro perché l'espansione Elden Ring: Shadow of the Erdtree sia stata annunciata con così largo anticipo, visto che poi è sparita dai radar con editore e studio di sivluppo che tengono la bocca cucita su cosa possiamo effettivamente aspettarci. Probabilmente l'obiettivo era quello di iniziare a costruire attesa... e in effetti ci sono riusciti davvero bene.

Per il resto vi ricordiamo che Elden Ring è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più, leggetene la recensione.