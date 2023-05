Elden Ring: vendite per 20,5 milioni di copie

Elden Ring ha venduto più di 20,5 milioni di copie in tutto il mondo. Il dato è stato svelato dall'editore Bandai Namco nel suo ultimo resoconto finanziario, naturalmente in giapponese, dove comunque è evidente la soddisfazione per l'andamento delle vendite del gioco sul lungo periodo.

Il dato svelato in precedenza parlava di 17,5 milioni di copie vendute, mentre recentemente si era parlato di più di 20 milioni di copie distribuite. In questo caso, invece, si parla di vendite effettive.

Elden Ring è l'ultima fatica di FromSoftware. Si tratta di un soulslike open world di enorme risonanza e successo, diventato un vero e propri fenomeno nella cerchia dei giocatori hardcore, anche grazie alla diffusione di sfide su Twitch che hanno usato la difficoltà del gioco come trampolino.

Tutt'oggi è un titolo molto chiacchierato, in attesa della prima espansione ufficiale, Shadow of the Erdtree. Per il resto, se volete saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Elden Ring.