The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, quanto dura? Il numero di ore per trama e completismo

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom arriva domani, 12 maggio 2023, e molti appassionati non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco. Per molti sarà un lungo viaggio, ma quanto lungo esattamente? GameSpot ci ha dato una risposta, indicando il numero di ore che possiamo aspettarci per completare la trama e raggiungere il 100%.

Secondo quanto indicato dalla testata, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dovrebbe richiedere circa 50 ore per completare la storia. Ovviamente si tratta di una stima e, soprattutto, questa cifra include anche un po' di esplorazione ed elementi secondari, come ad esempio l'ottenimento di risorse o armature migliori. Chiaramente possono servire meno ore se si corre attraverso il gioco.

GameSpot afferma comunque che il giocatore medio, che si dedicherà in modo naturale a Santuari e missioni secondarie, avrà probabilmente bisogno di 65-75 ore per sentirsi soddisfatto della propria partita in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nel caso però vogliate ottenere il 100%, la testata afferma con certezza che serviranno ben più di 100 ore. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un gioco massiccio e pare che in termini di contenuti non sia affatto secondo a Breath of the Wild.

Ripetiamo che queste sono stime e che, trattandosi di un gioco a mondo aperto, è assolutamente possibile dedicare più o meno tempo a vari elementi non obbligatori di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Gli speedrunner troveranno probabilmente un modo per finire il gioco in tempi record. Ad esempio, con Breath of the Wild, uno streamer ha completato al 100% il gioco in meno di 20 ore.