The Legend of Zelda Breath of the Wild completato al 100% in meno di 20 ore: il video riassunto

Uno streamer - SmallAnt - ha da poco pubblicato su YouTube una sua impresa: completare The Legend of Zelda Breath of the Wild al 100% in circa 20 ore. Potete vedere il video qui sotto, che chiaramente mostra un riassunto della sfida. La parte interessante non è solo il gameplay, ma anche il fatto che SmallAnt spiega quali sono le strategie adottate, i glitch utilizzati e alcuni "trucchi" legati al modo in cui Breath of the Wild funziona, anche a livello tecnico.

Il 100% di The Legend of Zelda Breath of the Wild richiede di ottenere vita e stamina massima, completare 120 santuari, 15 missioni principali, 42 missioni dei santuari, 77 missioni secondarie, trovare 18 memorie, completare al 100% la mappa (tutte le torri, tutti i luoghi con un nome, 900 Korok), ottenere tutti gli oggetti chiave, tutte le armature dei cavalli, tutte le medaglie Kilton (ovvero eliminare 40 Hinox, 40 Talus e 4 Molduga), potenziare la tavoletta al massimo, ovviamente fare le Bestie Divine, ottenere la Spada Suprema, tutte le armature potenziate al massimo e completare il compendio (tutte le fotografie). Si tratta di un'impresa che molti giocatori non hanno mai completo in decine e decine di ore divise in mesi o anni.

Il video del 100% di The Legend of Zelda Breath of the Wild dura un'ora e mezza e non possiamo certo farvi un riassunto minuto per minuto, ma ci sono alcuni dettagli interessanti, presenti già all'inizio del video, legati al modo in cui la speedrun può essere velocizzata. Possiamo ad esempio vedere come sia possibile passare attraverso dei muri, così come usare le bombe per lanciarsi a grande distanza, oppure usare un arco e un oggetto per praticamente volare in una direzione. SmallAnt spiega il funzionamento di questi trucchi, noti da tempo.

Un altro dettaglio interessante è legato al fatto che in The Legend of Zelda Breath of the Wild c'è un modo per velocizzare l'uscita dai Santuari. Quando lo si completa, invece di saltare subito il filmato conclusivo è meglio aspettare: potrebbe sembrare strano, ma il punto è che se si salta troppo presto il gioco cancella il caricamento dell'area esterna e riparte da capo, se invece si aspetta abbastanza non si deve attendere un caricamento completo dell'area per uscire. Con questa mossa si risparmiano in totale 10 minuti. Non sembrano molti, ma per una speedrun è molto importante. Viene poi usato anche un glitch che permette di ottenere una gran quantità di oggetti così da poter completare le missioni del gioco senza dover passare il tempo a cercare ogni materiale necessario.

A pochi giorni dall'arrivo di Tears of the Kingdom, pare perfetto rivedere The Legend of Zelda Breath of the Wild nella sua totalità. Vi ricordiamo che la prenotazione di Tears of the Kingdom è in sconto ora.