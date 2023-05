The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è adatto anche ai nuovi giocatori, dice Nintendo

Non crediamo serva dirlo, ma The Legend of Zelda Tears of the Kingdom è quasi tra noi (copie circolate in anticipo a parte). Moltissimi fan di Breath of the Wild non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco, ma certamente vi saranno anche dei nuovi giocatori che sono interessati alla nuova avventura di Link. Queste persone, però, riusciranno a godersi il gioco anche senza aver giocato il precedente o addirittura qualsiasi altro capitolo della saga? Secondo Nintendo, sì.

Nel nono volume della serie "Chiedi agli sviluppatori" di Nintendo, il produttore di Zelda Eiji Aonuma ha affermato che avere esperienza con la saga di Zelda o con Breath of the Wild non è necessario. Afferma che è "facile immergersi" nel mondo di Tears of the Kingdom e che le idee di gameplay possono "essere comprese intuitivamente".

Il Director di Tears of the Kingdom, Hidemaro Fujibayashi, ha spiegato come il team si sia assicurato che la storia sia "facile da comprendere" sia per i nuovi giocatori che per quelli che sono già stati nella Hyrule di Breath of the Wild. Nintendo ha anche creato dei profili per i personaggi per rendere le relazioni tra di essi "facili da capire" senza alcuna conoscenza di Breath of the Wild o della serie in generale.

Chiaramente, se si ha giocato a Breath of the Wild si potranno notare le differenze del mondo e, in generale, sarà un'esperienza diversa, forse anche "nostalgica", perché dopo anni si tornerà in luoghi già noti. Nintendo afferma anche che ha cercato di creare un "nuovo senso di meraviglia" all'interno di questo mondo familiare ma diverso, per renderlo il più eccitante possibile per i giocatori più esperti.

In ogni caso, se volete riscoprire il primo gioco, potete sfruttare questo video riassunto ufficiale creato da Nintendo su Breath of the Wild.