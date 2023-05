Mortal Kombat 12: Peacemaker come personaggio aggiuntivo? Un suggerimento da Jez Corden

Mortal Kombat 12 potrebbe avere Peacemaker tra i personaggi aggiuntivi come ospite speciale, questo è quanto emerge da una sibillina affermazione di Jez Corden, che ovviamente potrebbe voler dire tutt'altro, ma che alcuni stanno interpretando in questo senso.

D'altra parte, considerando il rapporto stretto fra l'universo DC Comics e Warner Bros., non sarebbe certo un'idea folle: The Peacemaker ha raggiunto un nuovo livello di celebrità grazie all'omonima serie TV uscita lo scorso anno, peraltro molto ben fatta, e all'interpretazione che ne ha dato John Cena tra questa e i film cinematografici sulla Suicide Squad.

Mortal Kombat non è nuovo, inoltre, a introdurre personaggi provenienti da serie cinematografiche e televisive di successo che possono avere poco a che fare con il suo universo, come abbiamo visto anche nel capitolo precedente con Rambo, Terminator e altri, dunque la scelta di The Peacemaker non sarebbe certo fuori luogo.



Tuttavia, l'informazione di partenza è veramente troppo flebile per poterla considerare affidabile al massimo: si tratta infatti di una risposta di Jex Corden a un tweet di Greg Miller, il quale decantava la qualità del personaggio di Peacemaker nella nuova caratterizzazione del DCEU. "Sarebbe fantastico se fosse un personaggio giocabile di un nuovo picchiaduro", ha scritto Corden.



Non solo, un'altra risposta ha innescato un'ulteriore voce di corridoio che vorrebbe anche Homelander (il Patriota) di The Boys in arrivo in Mortal Kombat 12, visto che un altro utente ha riferito che quest'ultimo potrebbe essere un ottimo personaggio e Corden ha risposto "Perché non entrambi?".

Insomma, siamo veramente nel regno delle speculazioni selvagge, tuttavia entrambi i personaggi potrebbero stare benissimo all'interno del roster espanso di Mortal Kombat 12, in effetti. Nel frattempo, un primo teaser del nuovo capitolo è comparso all'interno di un video celebrativo per i 30 anni di Mortal Kombat da parte di NetherRealm.