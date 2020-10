Mortal Kombat 11 Ultimate: Rambo violentissimo nel suo video di gameplay

NetherRealms Studios e Warner Bros. Interactive hanno pubblicato un nuovo video di Mortal Kombat 11 Ultimate per mostrare in azione Rambo , il nuovo personaggio scaricabile come parte del "Kombat Pack 2" dal 17 novembre 2020.

Protagonista dell'omonima serie cinematografica, John J. Rambo è un reduce dal Vietnam che ha deciso di prestare le sue capacità di combattimento all'universo di Mortal Kombat per chissà quale motivo. Il suo equipaggiamento comprende il classico coltello da guerra, nonché l'arco di ordinanza con cui tante stragi ha compiuto anche al cinema, tanto da diventare proverbiale. La sua esperienza da veterano di guerra lo rende abilissimo anche nell'uso di trappole, protagoniste della sua fatality.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Mortal Kombat 11 Ultimate è già disponibile per PC, Xbox One, Stadia, PS4 e Nintendo Switch. Mortal Kombat 11 Ultimate sarà invece lanciato il 17 novembre per tutte le piattaforme di cui sopra più PS5 e Xbox Series X e Series S.