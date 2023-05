Nintendo Switch: aggiornamento 16.0.3 disponibile, vediamo la patch note

Nintendo Switch è stato aggiornato ancora una volta. Precisamente, è ora disponibile l'update 16.0.3. I dettagli di questa nuova versione sono stati condivisi tramite una patch note ufficiale e poi ampliati da un dataminer.

La pagina ufficiale del sito di Nintendo afferma che l'update 16.0.3 di Nintendo Switch introduce dei "miglioramenti alla stabilità generale del sistema che perfezionano l'esperienza utente". Si tratta della classica patch note ufficiale, che ci dice veramente poco su quanto è stato fatto.

Per fortuna, il dataminer OatmealDome ha condiviso alcuni dettagli aggiuntivi, che comunque confermano che l'update 16.0.3 di Nintendo Switch non ha introdotto modifiche di peso. Precisamente, come potete vedere tramite il tweet qui sotto, "Nintendo ha corretto alcuni bug che avevano luogo durante l'esecuzione di operazioni multiple simultanee durante il salvataggio dei dati. Non sono stati introdotti altri cambiamenti".

Questo è quanto sappiamo, OatmealDome è un dataminer noto che da tempo condivide informazioni sugli update di Switch, quindi possiamo supporre che non si sia perso altri dettagli.

Non si tratta perciò di un update di grande importanza, ma è sempre un bene quando i bug vengono corretti, soprattutto quelli legati ai salvataggi: non vorremmo certo iniziare a giocare a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e ritrovarci con un file di salvataggio corrotto. Vi ricordiamo infine che il gioco è ora in sconto tramite la prenotazione Amazon.