Zelda: Breath of the Wild, un video ufficiale fa il riassunto della trama, in attesa del seguito

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile tra sette giorni. Moltissimi giocatori non vedono l'ora di proseguire l'avventura di Link, ma una certa fetta potrebbe anche avere qualche dubbio a riguardo. No, non parliamo della qualità del gioco, ma della trama. Dopo sei anni, alcuni giocatori potrebbero non ricordarsi perfettamente cosa sia successo nel primo gioco - Breath of the Wild - e potrebbero aver bisogno di una rinfrescata. Anche Nintendo ci ha pensato e ha quindi realizzato un video ufficiale che fa il riassunto della trama di The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Il video, che potete vedere poco sotto, dura meno di sette minuti, quindi non richiede troppo impegno. Ovviamente è denso di spoiler di The Legend of Zelda: Breath of the Wild: è proprio quello il senso, far vedere tutti gli eventi di trama.

Ricordiamo anche che una buona parte degli eventi di trama sono raccontati tramite flashback che devono essere sbloccati dal giocatore tramite una missione non obbligatoria. Alcuni giocatori di The Legend of Zelda: Breath of the Wild potrebbero quindi aver finito il gioco senza veramente esplorare la trama nella propria completezza.

Ciò detto, il video non va troppo nel dettaglio di alcuni personaggi secondari, come ad esempio i quattro Campioni, quindi non aspettatevi di scoprire esattamente ogni singola parte della trama di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Si tratta di un breve riassunto per comprendere la sequenze degli eventi fondamentali del vecchio gioco e non arrivare spaesati il 12 maggio.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è sempre più e potete iniziare a fare il precaricamento già da ora.