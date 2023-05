Starfield ha svelato la propria classificazione ESRB, forse per sbaglio

Starfield sarà un gioco classificato "M" (Mature) dall'ESRB. Questo almeno è quanto abbiamo modo di scoprire da un'immagine usata come copertina dell'account Twitter ufficiale del gioco. L'informazione non è presente sul sito ufficiale, quindi è possibile che la classificazione sia stata inserita per sbaglio in tale immagine.

Ricordiamo che l'ESRB è il corrispettivo americano del nostro PEGI, ovvero si occupa di definire qual è l'età consigliata per un videogioco e quali sono i temi sensibili presenti all'interno. Nel caso di Starfield, si parla di "violenza, sangue, temi suggestivi, linguaggio volgare e uso di droghe". Non si tratta in realtà di grandi novità, visto che già l'Australia aveva già classificato il gioco e indicato che vi è un "uso interattivo di droghe".

Va anche sottolineato che non sarebbe una grande novità per Bethesda. Fallout 76 e The Elder Scrolls V Skyrim sono entrambi classificati come M (Mature) dall'ESRB, quindi Starfield sarà più o meno lo stesso tipo di gioco in termini di temi sensibili. Qui sotto potete vedere l'immagine condivisa dall'account Twitter di Starfield.

La copertina di Starfield su Twitter, con l'ESRB in alto a sinistra

Ricordiamo che avremo modo di vedere qualcosa di nuovo su Starfield l'11 giugno: ci sarà lo "Starfield Direct", subito dopo l'Xbox Games Showcase. Le informazioni dell'ESRB sono quindi probabilmente l'unica novità che riceveremo per il gioco durante il mese di maggio, a meno che non spuntino leak.

Starfield sarà pubblicato il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X|S.