È iniziato un nuovo fine settimana e questo significa che per molti videogiocatori si prospettano due giorni all'insegna del gaming. Certo, dopo aver speso un po' di tempo all'aperto per godersi il bel tempo e aver dedicato la giusta attenzione a famigliari e amici. Per molti, per, il fine settimana è anche il momento migliore per iniziare un nuovo videogioco o buttarsi in una sessione un po' più impegnativa rispetto alla settimana lavorativa/scolastica. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 6 aprile 2023?

Negli ultimi giorni sono usciti alcuni giochi molto attesi, come Redfall. Sì, non si è rivelato il videogioco che tutti speravamo, ma la sua presenza su Game Pass permette di provarlo per anche solo qualche ora e farsi un'idea di quanto le cose siano effettivamente andate male in quel di Arkane Austin. Inoltre, Microsoft ha reso disponibile il nuovo Game Pass Friend che permette di invitare fino a cinque amici a usare per 14 giorni PC Game Pass e fare così qualche sessione di gioco cooperativo senza dovergli chiedere di spendere soldi.

Molti giocatori rimasti su vecchia generazione però potrebbero sfruttare il weekend del 6 aprile 2023 per giocare a Hogwarts Legacy su PS5 e Xbox One. Dopo mesi è finalmente arrivato anche sulle due console e le prestazioni sembrano essere più che rispettose: in un periodo durante il quale molti giochi faticano a girare in modo adeguato, è rinfrescante che queste nuove versioni non siano pagate da problemi; chiaramente averle rimandate ha aiutato.

Come sempre, molti avranno anche un lungo backlog di giochi da recuperare o da completare. La prossima settimana arriverà l'attesissimo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, quindi tanti giocatori staranno cercando di portare a termine altri videogiochi per farsi trovare pronti ad avventurarsi nuovamente ad Hyrule.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 6 aprile 2023?