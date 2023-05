Hogwarts Legacy: un video confronta le versioni PS4, PS4 Pro e PS5, svelando risoluzione e framerate

Hogwarts Legacy da oggi è disponibile anche sulle console di vecchia generazione PlayStation e Xbox. ElAnalistaDeBits ha sfruttato l'occasione per realizzare un nuova video analisi, questa volta confrontando la versione PS5 con quelle PS4 e PS4 Pro disponibili ora nei negozi, svelando i dettagli su risoluzione e framerate.

Stando alle sue analisi, la versione PS4 di Hogwarts Legacy offre una risoluzione di 900p, mentre con PS4 Pro si sale a 1080p. In entrambi i casi il framerate di base è di 30fps, ma volendo è possibile sbloccarlo tramite le impostazioni. Così facendo si può arrivare anche tra i 50 e i 60 fps nelle zone al chiuso, mentre in quelle all'aperto solitamente non si superano i 45 fps. Per completezza ricordiamo che la versione PS5 ha ben 5 opzioni grafiche, da quella Qualità con risoluzione 1800p e 30 fps, a quella High Frame-Rate con 1080p e framerate sbloccato che può arrivare anche a 80 fps.

Secondo ElAnalistaDeBits, in generale è chiaro che le versioni PS4 e PS4 Pro rispetto a quella PS5 presentano un downgrade a tutto tondo, seppur a suo avviso il risultato finale è accettabile e il tempo extra concesso ad Avalanche Software per completare i lavori su queste versioni ha dato i suoi frutti.

In particolare le differenze si notano soprattutto per quanto riguarda drawing distance e illuminazione e l'assenza di alcuni asset negli scenari (come vasi, dipinti e così via). Un altra differenza importante è nei tempi di caricamento, mediamente 8 volte più lenti rispetto a quelli su PS5.

Sarà interessante scoprire come girerà Hogwarts Legacy anche su Nintendo Switch, ma per farlo dovremo attendere fino al 25 luglio 2023. Nel frattempo vi ricordiamo che il gioco da oggi è disponibile su PS4 e Xbox One, oltre che su PC, PS5 e Xbox Series X|S.