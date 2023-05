League of Legends: il cosplay di Caitlyn di Bellatrix Aiden è già pronto per l'estate

League of Legends ha un vastissimo cast di personaggi, alcuni dei quali hanno ricevuto una grande risonanza grazie alla serie Arcane di Netflix. Tra questi c'è anche Caitlyn, lo sceriffo di Piltover, protagonista del cosplay di Bellatrix Aiden che ci prepara all'estate e le giornate al mare.

Caitlyn Kiramman è la discendente di una casata nobile di Piltover. È dotata di un forte senso della giustizia e un'incredibile mira con il fucile. In League of Legends è conosciuta come lo "sceriffo di Piltover", ma grazie alla serie Netflix sono state approfondite le origini di questo personaggio, offrendoci uno spaccato della sua adolescenza e il rapporto con Vi.

Il cosplay realizzato da Bellatrix Aiden si ispira a una delle tante skin del personaggio in League of Legends, ovvero "Festa in Piscina". Parliamo dunque di un outfit a tema estivo, molto differente da quello da sceriffo iconico del personaggio.

Rimanendo in tema di cosplay tratti dai videogiochi date uno sguardo anche a quello di Himeko da Honkai: Star Rail di Larissa Rochefort e quello di Tifa da Final Fantasy 7 di yazbunnyy. Cambiando genere, potrebbe interessarvi anche il cosplay di Mitsuri Kanroji da Demon Slayer di Chocolatcos0 e quello di Mt Lady da My Hero Academia di nic_the_pixie.