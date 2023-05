Wii Sports, The Last of Us e altri entreranno nella Hall of Fame dello Strong National Museum of Play

Lo Strong National Museum of Play ha deciso di introdurre alcuni nuovi titoli all'interno della sua World Video Game Hall of Fame, che raccoglie alcuni giochi storici dell'industria videoludica e li mette in mostra nei suoi locali.

Ad essere scelti, in questo caso, sono stati Wii Sports, The Last of Us, Barbie Fashion Designer e Computer Space. I primi due sono ben noti a tutti: il primo è il celebre gioco sportivo multi-evento diventato un vero e proprio fenomeno di massa, grazie soprattutto al suo essere stato inserito in bundle con Nintendo Wii.

L'altro è il celebre primo capitolo della serie di action adventure post-apocalittici di Naughty Dog. Oltre a questi troviamo poi Barbie Fashion Designer, con una scelta piuttosto bizzarra ma probabilmente legata alla celebrità del personaggio/giocattolo e alle sue ricadute in ambito videoludico, e Computer Space.

Quest'ultimo è considerato il "primo videogioco commerciale", essendo uscito nel 1971 e rappresentando dunque, forse, il primo prodotto di tale tipo ad essere messo in vendita, attraverso una forma peraltro molto particolare.

Ogni anno, lo Strong Museum amplia la sua hall of fame con nuovi giochi, con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Bros. e Tetris che hanno rappresentato le introduzioni nell'edizione dell'anno precedente. Il museo in questione si trova a Rochester, New York.