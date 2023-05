The Invincible, la demo è disponibile da oggi per tutti su Steam

The Invincible può ora essere provato da tutti attraverso la nuova demo pubblica messa a disposizione oggi attraverso Steam, in versione PC, che consente di sperimentare una parte iniziale del gioco di Starward Industries.

Si tratta della demo che abbiamo visto ieri nel video gameplay pubblicato da alcune testate, ora giocabile liberamente attraverso la pagina di The Invincible su Steam, a questo indirizzo. La versione di prova consente di sperimentare circa 25 minuti di gioco nelle fasi iniziali.

Come probabilmente buona parte della sua struttura, in questa parte ci troviamo di fronte a un'esperienza principalmente narrativa, con esplorazione in prima persona del pianeta alieno Regis III a fare da elemento principale del gioco, oltre al racconto degli eventi.

Sotto diversi aspetti, The Invincible ricorda un po' Firewatch, come impostazione e cura nella regia e nella narrazione. In questo caso, la storia parte da materiale di notevole livello, visto che il gioco è incentrato sull'omonimo romanzo dello scrittore polacco Stanisław Lem.

La demo, come il gioco completo, si incentra soprattutto sulla figura di Yasna, un'astrobiologa, che si ritrova sulla superficie del pianeta ostile durante una missione di salvataggio che prende una brutta piega. The Invincibile sembra puntare particolarmente sulle atmosfere aliene e si caratterizza per il particolare utilizzo di elementi tecnologici futuristici ma in una visione che richiama la tecnologia degli anni 50, dunque una sorta di "retro-futurismo" molto interessante che si rifà allo stile "atompunk".