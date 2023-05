The Invincible, video gameplay su una nuova demo dell'avventura fantascientifica

The Invincible è tornato a mostrarsi con un video gameplay tratto da una nuova demo di circa 10 minuti, che consente di vedere qualche altro frammento di questa interessante avventura fantascientifica basata sul romanzo di Stanisław Lem.

Il video è un gameplay registrato in presa diretta dalla nuova demo messa a disposizione dagli sviluppatori e sembra sia incentrato anche questo sulle prime fasi dell'avventura, dedicate soprattutto alla scoperta dell'ambientazione.

The Invincible è un'avventura in prima persona basata sull'esplorazione e la sopravvivenza, ambientata sul pianeta Regis III e con protagonisti gli astronauti Yasna e Novik alle prese con una situazione decisamente complicata.

Yasna, un'astrobiologa, si ritrova sulla superficie del pianeta ostile durante una missione di salvataggio che prende una brutta piega. Incentrato su storia, personaggi e ambientazioni dell'omonimo romanzo di Stanisław Lem, The Invincible viene reinterpretato in chiave videoludica dal piccolo team Starward Industries, composto da 12 persone ma evidentemente molto ambiziose. D'altra parte, si tratta di sviluppatori provenienti da CD Projekt RED e Techland, tra gli altri, che sembrano avere in serbo delle idee molto interessanti per questo nuovo titolo.

Il gioco sembra puntare molto sulle atmosfere aliene e si caratterizza per il particolare utilizzo di elementi tecnologici futuristici ma in una visione che richiama la tecnologia degli anni 50, dunque una sorta di "retro-futurismo" molto interessante che si rifà allo stile "atompunk", ovvero all'attualizzazione della visione del futuro dello sci-fi anni 40-50 in un contesto che fonde elementi realistici, fantascienza moderna e caratteristiche riferite decisamente alla tecnologia antiquata.

Ne abbiamo visto un nuovo trailer anche a febbraio, in occasione dell'IGN FanFest.