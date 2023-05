Final Fantasy IX: Memoria Project pubblica una nuova e bellissima clip di Vivi ad Alexandria

Il profilo Twitter di Final Fantasy IX: Memoria Project ha da poco pubblicato una nuova breve clip che mostra il remake fan-made di Final Fantasy 9. Precisamente, propone una piccola sequenza dell'inizio dell'esplorazione di Alexandria nei panni di Vivi.

Si tratta di una brevissima sequenza nella quale Vivi cammina con il suo solito passo fanciullesco verso i cancelli di Alexandria. In quanto remake, propone una qualità grafica e uno stile grafico completamente differente rispetto all'originale, ma soprattutto cambia la visuale, che è ora in terza persona. Nel video vediamo anche l'HUD di Final Fantasy IX: Memoria Project, con la vita e gli MP di Vivi (che in questo momento non ha ancora un nome ed è noto solo come Bambino dal cappello a punta).

Ricordiamo che Final Fantasy IX: Memoria Project è un remake non giocabile: è creato da un team di sviluppatori e artisti che lavorando per passione. Chiaramente, se venisse distribuito sarebbe probabilmente bloccato da Square Enix.

Secondo i vecchi leak di Nvidia, tra i molti progetti in arrivo vi è anche un remake ufficiale di Final Fantasy 9: speriamo di scoprire presto se anche questo progetto è reale tanto quanto tutti gli altri presenti in tale elenco.