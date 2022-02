Nvidia: la lista di leak torna a far parlare, Final Fantasy 9 Remake e altri giochi sono reali?

L'annuncio di Chrono Cross Remaster ha spinto i giocatori (ma anche Jason Schreier, noto giornalista di Bloomberg e insider dell'industria) a riprendere in mano la lista di leak di Nvidia, emersa lo scorso settembre tramite i server della compagnia. La lista indicava una serie di giochi in arrivo su PC mai annunciati ufficialmente; tra questi compariva anche Final Fantasy 9 Remake.

La lista includeva giochi come Chrono Cross Remaster (annunciato al Direct di Nintendo del 9 febbraio 2022), Grand Theft Auto Remasters (confermato e pubblicato), Crysis 4 (annunciato da poco), Sniper Elite 5 (anch'esso annunciato) e anche God of War (anch'esso annunciato e pubblicato). C'erano poi molti altri giochi che (per il momento) non sono stati annunciati, ma è innegabile che man mano che passa il tempo questo leak diventi sempre più credibile.

La risposta ufficiale di Nvidia era che si trattava solo di una lista per fare test interni e che includeva solo speculazioni della compagnia, non giochi effettivamente in arrivo.

Precisamente, la lista di Nvidia includeva anche i seguenti giochi:

Final Fantasy Tactics Remaster

Final Fantasy IX Remake

Kingdom Hearts IV

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Dragon's Dogma 2

Monster Hunter 6

BioShock 2022

Mirror's Edge Remaster

Gioco di Respawn senza nome

Titanfall 3

Tekken 8

The Talos Principle 2

Batman Arkham Knight Remaster

XCOM 3

Injustice 3: Gods Will Fall

Destroy All Humans 3

Cities: Skylines 2

Fight for Middle-Earth

Mortal Kombat XII

Helldivers 2

Horizon Forbidden West

Gran Turismo 7

Returnal

Demon's Souls

Ratchet & Clank: Rift Apart

Sackboy: A Big Adventure

Ghost of Tsushima

Molti di questi giochi sono "scontati", come un nuovo Kingdom Hearts o un nuovo Monster Hunter, ma ci sono alcuni titoli che richiamano l'attenzione, come il già citato Final Fantasy 9 Remake, Titanfall 3 e i vari giochi PlayStation. Per il momento tutto questo rimane un rumor, ma considerando la fonte e le conferme degli ultimi mesi è facile credere sempre di più a queste informazioni.