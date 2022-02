Chrono Cross: The Radical Draemers Edition annunciato per Switch, ecco la data di uscita

In occasione del Direct di febbraio 2022 è stato annunciato Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition per Nintendo Switch, la riedizione di un JRPG storico, con data di uscita fissata al 7 aprile 2022.

Si tratta di una versione rimasterizzata dell'acclamato gioco di ruolo di Square Enix uscito nell'ormai lontano 1999, che aveva affascinato i giocatori di tutto il mondo con una storia emozionante, di cui i giocatori possono decidere lo svolgimento con le loro decisioni, e il vasto cast di personaggi utilizzabili.

Chrono Cross: The Radical Dreamers includerà una serie di miglioramenti rispetto all'originale, tra cui la possibilità di disattivare gli incontri casuali e una colonna sonora aggiornata. È inoltre incluso l'episodio Radical Dreamers, che svela le origini di Chrono Cross in un'avventura testuale.

Come accennato in apertura Chrono Cross: The Radical Dreamers sarà disponibile per Nintendo Switch dal 7 aprile. I preorder inizieranno poco dopo il Direct che si sta svolgendo in questi minuti.