Kirby e la terra perduta: nuovo video di gameplay dal Nintendo Direct

In occasione del Nintendo Direct del 9 febbraio 2022 è stato mostrato un nuovo video di gameplay di Kirby e la terra perduta, che vi ricordiamo uscirà il 25 marzo 2022, che mostra molto gameplay della modalità Mouthful, che mostra alcuni dei livelli che andremo a visitare e alcuni dei nemici che affronteremo, oltre a un cattivo misterioso.

Come potete vedere, Kirby può contare su diversi poteri per avere la meglio sugli avversari. Come sempre il personaggio è protagonista di quello che sembra essere un platform leggere e divertente, pensato per tutti.

Nintendo Direct è il format con cui Nintendo presenta le sue novità al mondo dei videogiochi. Quello di questa sera è un Direct maggiore, per durata e per contenuti, come stanno dimostrando gli annunci.