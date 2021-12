Sniper Elite 5 annunciato per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC

Rebellion ha annunciato con un trailer Sniper Elite 5, nuovo capitolo della serie sparatutto in terza persona incentrato sul cecchinaggio. Il gioco sarà disponibile nel corso del 2022 per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC. Inoltre, al lancio farà parte del catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Il primo filmato ufficiale, che potete ammirare nel player qui sopra, ci offre un assaggio del gamplay di Sniper Elite 5, un mix tra azione stealth, tiri di precisione dalla lunga distanza e all'occorrenza anche sparatorie serrate. Ambientato nella Francia del 1944, vestiremo i panni del tiratore scelto americano Karl Fairburne, che si unirà alla Resistenza francese per sventare l'Operazione Kraken, un progetto nazista segreto che ha l'obiettivo di concludere la Seconda Guerra Mondiale prima dell'intervento delle forse statunitensi in Europa.

Con questo nuovo capitolo Rebellion ha optato per creare ambientazioni ispirate al mondo reale e promette ambienti vivi e immersivi grazie alla tecnica della fotogrammetria. Gli scenari offriranno una grande libertà di approccio ai giocatori, che potranno sfruttare a loro vantaggio zipline, pareti scalabili e altri elementi degli ambienti di gioco.

Per quanto riguarda il multiplayer, sarà possibile invadere (o essere invasi) la campagna di un altro giocatore nei panni di un cecchino tedesco. Non manca poi una modalità Co-op in cui si potrà invitare un altro giocatore nella propria partita per farsi dare una mano.