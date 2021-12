PS5 più apprezzata di Xbox Series X dai consumatori, secondo DFC Intelligence

Secondo un ricerca di mercato di DFC Intelligence, in consumatori preferiscono PS5 a Xbox Series X|S, seppur i servizi e la line-up della console Microsoft siano ritenuti superiori.

Sulla base del sondaggio, il 54% dei consumatori che non possiede una console next-gen afferma che probabilmente/sicuramente non acquisterebbe Xbox Series X, contro il 34% che non sono interessati a PS5. Il 26% afferma di essere interessato all'acquisto di un Xbox Series X, contro il 42% che invece vuole comprare una PS5. Per quanto riguarda Nintendo Switch, il 60% degli intervistati ha già acquistato la console, mentre il 27% di chi non la possiede ha intenzione di comprala in futuro.

"I risultati sono in qualche modo sorprendenti dato che nella maggior parte degli aspetti i consumatori valutano PS5 e Xbox Series X in modo piuttosto simile", spiega DFC Intelligence. "Il vantaggio principale di PS5 è la grafica e la potenza percepita come più elevata, rispetto alla libreria e i servizi online più quotati per Xbox.

PS5 e Xbox Series X

Stando ai dati raccolti da DFC Intelligence, i consumatori effettivamente valutano come molto validi i servizi online di Xbox Series X, tuttavia danno maggiore importanza ad altri aspetti quando scelgono la console da acquistare.

"Il problema più grande che Microsoft deve affrontare con Xbox Series X è il tiepido interesse verso i servizi online. I servizi online, la realtà virtuale e una console dall'aspetto accattivante erano gli aspetti con il punteggio più basso tra i consumatori. Prezzo, potenza e giochi continuano a essere i fattori trainanti", spiega DFC Intelligence.

Per quanto riguarda l'interesse verso i giochi usciti di recente e quelli in arrivo in futuro, "Forza Horizon 5 ha avuto una valutazione simile a Gran Turismo 7 di Sony. Horizon Forbidden West genera nei consumatori un interesse simile a quello di Halo Infinite. Tuttavia, i giochi ritenuti più interessanti sono stati God of Ragnarok e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild."