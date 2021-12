My Hero Academia: il cosplay di Mirko di itskhaiibetch è super eroico

Vediamo questo bellissimo cosplay di Mirko, dalla serie giapponese My Hero Academia, realizzato da itskhaiibetch, evidentemente un'appassionata del personaggio, visto come ne ha curato i dettagli e la capacità di interpretarlo.

La cosplayer itskhaiibetch riprende diverse pose di Mirko, per sottolinearne la simpatia, la forza e l'attitudine da coniglia. Quindi la vediamo imitare il personaggio, ma anche mangiare carote e realizzare delle pose per mostrarne la forza.

My Hero Academia è uno shonen manga di grande successo creato da Kōhei Horikoshida, da cui è stata tratta una serie anime amatissima. In breve, la storia racconta di Izuku Midoriya che vuole diventare un super eroe pur non avendo alcun potere particolare.

