Cowboy Bebop: il cosplay di Faye Valentine di Ithileryn saluta la serie Netflix

Cowboy Bebop è arrivato in questi giorni anche su Netflix attraverso un nuovo adattamento in serie TV, ma il cosplay di Faye che vediamo in questo caso, da parte di Ithileryn, riprende in verità la versione originale del personaggio, ovvero quella dell'amato anime di Shinichiro Watanabe.

La cacciatrice di taglie è stata a lungo uno dei sex symbol del mondo anime tra la fine degli anni 90 e i 2000, e probabilmente lo è ancora considerando la quantità di reinterpretazioni da parte di cosplayer varie che si sono accumulate nel tempo. Torna di moda adesso, ovviamente, perché Cowboy Bebop è diventata anche una serie TV live action su Netflix, sebbene i risultati dell'operazione siano piuttosto controversi.

In ogni caso, la Faye Valentine riprodotta da Ithileryn è proprio quella gloriosa dell'anime, disegnata da Sunrise e diretta da Watanabe. È un membro fisso dell'equipaggio della Bebop e, come gli altri, è anche le una cacciatrice di taglie. È una ragazza arrogante e opportunista, decisamente poco raccomandabile anche per una serie di cattive abitudini, ma è più complessa di quanto potrebbe sembrare.

Di fatto, innesca una serie di meccanismi di difesa che le consentono di sopravvivere in un mondo in cui, come dice spesso, non può fidarsi di nessuno, ricorrendo spesso e volentieri alla seduzione per raggiungere gli scopi, ma non senza un certo sarcasmo. Parte di queste caratteristiche le ritroviamo nel cosplay in questione, che punta probabilmente più sul primo elemento che sul secondo.