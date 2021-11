Laptop Honor Magicbook X15: offerta Amazon per il lancio del prodotto, 100€ di sconto

In questo periodo di Black Friday 2021, HONOR rinnova il proprio supporto all'e-commerce Amazon e rende disponibile il proprio laptop Honor Magicbook X15, con 100€ di sconto. HONOR MagicBook X 15, dotato di processore Intel CoreTM di decima generazione, offre prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile. Dotato di una batteria performante da 56Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata, HONOR MagicBook X 15 promette "prestazioni superbe e un'esperienza utente senza interruzioni per permettere agli utenti di passare dal lavoro al gioco in modo fluido."

HONOR MagicBook X 15 è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Certification e TÜV Rheinland Flicker-free Certification, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un'esperienza visiva confortevole durante lo studio, il lavoro o la visione di programmi televisivi. Misura 35.7 x 23 x 1.7 cm; per un peso totale di 1.65 Kg.

Scheda tecnica dell'Honor Magicbook X15 Laptop:



Processore: Intel Core i3-10110U

OS: Windows 10 Home Edition

Risoluzione: 1920 x 1080

Schermo: HONOR FullView Display da 15.6 pollici

Spazio di archiviazione: 256 GB PCIe NVMe SSD

Memoria RAM: Dual-Channel RAM da 8 GB DDR4

Rapporto Corpo Schermo: 87%

Scheda Grafica: (Chipset)Intel UHD Graphics

Numero Di Porte HDMI: 1x HDMI

USB: Lato sinistro: USB3.0 Gen1 *1 USB-C*1, Lato destro: USB 2.0 *1

Alimentazione (Jack)1x USB Type C

Batteria: Capacità 42Wh, Ricarica Rapida a 65W

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Peso: 1.56 Kg

Dimensioni(L x L x A): 357.3 × 229.5 × 16.9 mm

