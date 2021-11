Battlefield 2042, PS5 e Xbox Series X|S a confronto nella video analisi di VGTech

Battlefield 2042 non poteva certo sfuggire al classico confronto video tra le versioni PS5 e Xbox Series X|S, in questo caso con l'analisi da parte di VGTech, sempre decisamente reattivo nel proporre questi video di approfondimento sulle ultime novità.

Coma va dunque il nuovo sparatutto DICE ed EA? Piuttosto bene su entrambe le piattaforme, con un'ovvia scalata verso il basso per quanto riguarda Xbox Series S. Per quanto riguarda la risoluzione, in tutti i casi il gioco sfrutta una risoluzione dinamica con checkerboard rendering a 4K: in linea di massima, Xbox Series X e PS5 vanno da 3840x2160 a 2560x1440, con quest'ultima situazione piuttosto rara, mentre Xbox Series S va da 2272x1278 a 1440x810, anche se anche in questo caso i numeri più bassi si rilevano raramente.

In generale, il conteggio dei pixel dimostra una risoluzione mediamente più alta su Xbox Series X, per quanto riguarda i momenti presi in esame, che riportano valori come 3733x2100 o 3648x2052 su Series X mentre contemporaneamente PS5 arriva a 3584x2016 o 3456x1944. Quasi impercettibili le differenze per quanto riguarda il conteggio medio del frame-rate, con 59.16 fps su PS5 e 59,01 fps su Xbox Series X (poco meno su Xbox Series S).

Quello che però appare piuttosto evidente nella prova sono alcuni problemi di stuttering che emergono sulla versione Xbox Series X, veri e propri micro-blocchi che dovranno essere necessariamente sistemati da DICE con un aggiornamento perché possono risultare decisamente fastidiosi.

Ricordiamo peraltro la nostra recensione di Battlefield 2042 e il fatto che ci siano due update previsti in questo periodo, di cui uno già uscito in queste ore.