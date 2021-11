Battlefield 2042: in arrivo due Update, il primo sarà disponibile da domani

I ragazzi di DICE hanno annunciato l'arrivo di due nuovi Update per Battlefield 2042, con l'obiettivo di risolvere alcuni dei problemi che affliggono attualmente lo sparatutto, ma anche per apportare bilanciamenti ad armi e veicoli e molto altro ancora. L'Update 2 sarà disponibile già da domani, giovedì 25 novembre.

Il lancio di Battlefield 2042 (qui la nostra recensione) non è stato accolto nei migliori dei modi, con il gioco che tra l'altro nella top 10 dei giochi con valutazioni più basse su Steam. Tra le critiche mosse dai giocatori, la presenza di numerosi problemi tecnici, problemi di bilanciamento e scelte di design che si discostano troppo dai precedenti capitoli della serie.

Con un post sul sito ufficiale del gioco, gli sviluppatori affermano di lavorare costantemente per evolvere e portare migliorie nel gioco e di ascoltare con attenzione i feedback dei fan, in particolare quelli relativi alle feature attualmente assenti nel gioco, come ad esempio la chat vocale. Al riguardo DICE ha promesso l'arrivo di novità in futuro.

"Vogliamo assicurarvi che stiamo valutando con attenzione i vostri desideri riguardo il ritorno di alcune feature legacy. Le scoreboard a fine match, server browser e funzioni come la chat vocale sono degli argomenti importanti per noi. Torneremo a parlarvene quando avremo delle cose che potremo mostrarvi, inclusi i dettagli sui nostri piani a lungo termine per determinate feature e funzioni."

Battlefield 2042

Per quanto riguarda l'immediato futuro, DICE ha annunciato che l'Update 2 sarà disponibile domani, mentre l'Update 3 è in dirittura d'arrivo nei primi giorni di dicembre. Gli sviluppatori hanno anche promesso un ulteriore aggiornamento prima delle feste natalizie, mentre a inizio 2022 verranno svelati nuovi dettagli sulla Stagione 1.

Per quanto riguarda l'Update 2 e 3, l'obietto è quello di migliorare le performance e la stabilità dei server, risolvere alcuni problemi relativi alla mira con mouse e quella assistita dei controller su console, apportare alcune modifiche alle armi e al loro bilanciamento, nonché contromisure contro i server di Portal creati dai giocatori specificatamente per farmare XP. L'elenco delle modifiche è davvero lunghissimo, potrete consultarlo sul sito ufficiale a questo indirizzo.