Battlefield 2042 su Steam è tra i 10 giochi con le valutazioni peggiori degli utenti

Battlefield 2042 è protagonista di un lancio veramente complicato, soprattutto su PC, dove il gioco sta ricevendo una pioggia di recensioni negative da parte degli utenti, tanto da essere entrato nella "top ten" dei titoli con le valutazioni peggiori su Steam.

Avevamo visto già nelle prime ore di lancio che le recensioni su Steam brutalizzano il gioco, ma questa tendenza è andata peggiorando nel giro di poco, tanto da piazzare lo sparatutto DICE e EA già nella "worst 10" di sempre per Steam, per quanto riguarda le valutazioni degli utenti.

Come riportato da Forbes, il gioco figura nelle prime 10 posizioni della "Hall of Shame", ovvero i giochi con le valutazioni peggiori da parte degli utenti su Steam.

Per la precisione, si trova in ottava posizione, mentre la prima, ovvero il titolo di gioco peggiore nella classifica, è saldamente in mano a eFootball 2022, cosa che dimostra come questo sia un periodo piuttosto pieno di fallimenti di questo tipo, almeno dal punto di vista delle prime valutazioni da parte degli utenti: