GTA: The Trilogy: Update 1.02 disponibile per tutte le piattaforme

Rockstar Games ha pubblicato l'Update 1.02 di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition per tutte le piattaforme, il primo di una serie di patch correttive che dovrebbe risolvere i numerosi problemi che affliggono attualmente le versioni rimasterizzate di GTA 3, Vice City e San Andreas. Stando alle note dell'aggiornamento, sono stati risolti oltre 50 bug ed errori vari.

Nella giornata di ieri Rockstar Games con un comunicato si è scusata per i problemi della raccolta e ha ammesso che questa non raggiunge gli standard qualitativi prefissati. Per questo motivo nelle prossime settimane verranno pubblicati varie patch con l'obiettivo di migliorare le tre remaster. Non solo, sul Rockstar Store a breve torneranno disponibili le versioni originali, che saranno gratuite per chi ha acquistato la Definitive Edition per PC.

Le note ufficiali complete dell'Update 1.02 di GTA: The Trilogy - The Definitive Edition sono disponibili sulla pagina ufficiale del supporto di Rockstar Games a questo indirizzo (al momento sono in inglese, ma a breve dovrebbe arrivare la traduzione in italiano). Tra le modifiche generali apportate dall'aggiornamento, troviamo dei fix per dei problemi relativi a collisioni, texture incorrette o posizionate erroneamente, localizzazione, modelli poligonali dei personaggi durante le cutscene e molto altro ancora. Sono stati risolti inoltre bug relativi a missioni e l'ottenimento di trofei e obiettivi.

Molti giocatori saranno contenti di sapere che la pioggia ora è molto meno invasiva e fastidiosa su GTA San Andreas, come potrete costatare voi stessi in questo filmato:

Come accennato in precedenza questa è solo il primo di una serie di Update con cui Rockstar Games intende risolvere le numerose magagne tecniche che attualmente affliggono GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, di cui abbiamo ampiamente parlato nella nostra recensione.