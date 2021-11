SSD interno da 500 GB, WD Black: offerta Amazon del Black Friday 2021, modello SN750 SE

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta per un SSD interno da 500 GB, un WD Black SN750 SE. Lo sconto è di 19.90€, ovvero del 23%. Il prezzo pieno per questo modello di SSD interno è 87.99€, ma alcuni mesi fa il prezzo era superiore. A fine ottobre è stato messo in offerta a 71.99€, quindi il prezzo odierno è il migliore mai proposto sulla piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Questo SSD WD Black SN750 SE propone velocità di lettura fino a 3.600 MB/s. Si tratta di un PCle Gen 4 NVMe. Sulla base dei requisiti ufficiali di Sony, questo SSD non è compatibile con PS5.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

SSD WD Black SN750 SE

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.