Kirby e la terra perduta classificato dall'ESRB, data di uscita forse vicina

Kirby e la terra perduta, il nuovo videogioco della lunga serie Nintendo, è stato classificato nelle ore scorse dall'ESRB, cosa che potrebbe significare una data di uscita non troppo lontana per il nuovo gioco per Nintendo Switch.

Kirby e la terra perduta è stato presentato con un trailer gameplay al Nintendo Direct di settembre e si presenta come un nuovo capitolo in in stile platform 3D per la celebre serie in questione, ma nonostante lo stato probabilmente avanzato di sviluppo non si hanno notizie sulla data di uscita, per il momento.

Secondo una precedente classificazione, il titolo in questione dovrebbe avere anche "elementi interattivi online", ma è difficile far rientrare questa definizione in una questione strutturale del gioco, visto che si potrebbe trattare semplicemente di qualche implementazione marginale o dell'accesso a contenuti aggiuntivi.

In ogni caso, il gioco è stato classificato proprio in queste ore dall'ESRB, ovvero l'entertainment software rating board, l'ente di classificazione dei videogiochi in base alle fasce di pubblico, cosa che potrebbe indicare un prossimo arrivo sul mercato, visto che questa procedura viene effettuata solitamente sui giochi già in stato avanzato di completamento.

C'è anche una nuova descrizione più estesa che può fare maggiormente luce sulle caratteristiche del gioco e sulla storia: in questa si legge che si tratta di un action game in cui i giocatori aiutano Kirby a salvare creature rapite da forze malvagie. I giocatori devono attraversare ambientazioni in stile platform 3D e collezionare monete, risolvere puzzle e utilizzare le varie abilità di Kirby per combattere nemici in stile cartoonesco.

"I giocatori usano spade, bombe, armi tipo blaster per sconfiggere i nemici; alcune armi consentono ai giocatori di utilizzare dei mirini per vedere il punto in cui colpire. Le battaglie con i boss possono essere frenetiche con laser, esplosioni e proiettili che volano verso Kirby, spesso da una prospettiva ravvicinata".

Insomma, come sempre la descrizione risulta piuttosto vaga ma consente di avere qualche idea sulla struttura di Kirby e la terra perduta e le situazioni di gioco in cui ci si può trovare. Le informazioni al riguardo le avevamo raccolte nell'anteprima su tutto quello che sappiamo della nuova avventura in 3D per Nintendo Switch.