Mass Effect: Legendary Edition presto su Xbox Game Pass? Xbox Store lascia un indizio

Mass Effect: Legendary Edition potrebbe arrivare presto su Xbox Game Pass, stando a un indizio che sembra emerso proprio da Xbox Store, fonte che dovrebbe essere piuttosto attendibile, anche se ci sono dei distinguo da fare per quanto riguarda il caso specifico.

La questione è stata riportata dal sito polacco XGP e riguarderebbe una segnalazione emersa sulla sezione polacca dell'Xbox Store ufficiale, ma non ci sono molti testimoni a sostegno perché sembra che la cosa sia durata solo qualche ora e non sembra sia uscita da tale sezione dello store.

Uno screenshot dell'Xbox Store polacco con il presunto indizio su Mass Effect Legendary nel Game Pass

In pratica, come dimostrato anche dallo screenshot riportato qui sopra, su tale divisione del digital delivery ufficiale di Microsoft, per qualche ora, Mass Effect: Legendary Edition è stato segnalato come gioco appartenente al catalogo di Xbox Game Pass.

Sulla cover era comparsa la classica scritta Game Pass che segnala i giochi disponibili nel catalogo del servizio, salvo poi scomparire in seguito. Potrebbe essersi trattato di un errore, o forse l'immagine è stata direttamente modificata, difficile avere le idee precise al momento.

Tuttavia, la cosa potrebbe non essere così assurda: il gioco dovrebbe arrivare su EA Play ed è solo questione di tempo prima che venga dunque anche inserito, di conseguenza, nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate. Sembra però ancora molto presto, considerando che il gioco è uscito solo lo scorso maggio, in ogni caso rimaniamo in attesa di eventuali novità al riguardo.

