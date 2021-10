Kirby e la terra perduta include "elementi interattivi online" secondo una classificazione

Secondo quanto indicato dall'ente di classificazione australiano, Kirby e la terra perduta include degli "elementi interattivi online". Non è chiaro per il momento a cosa si faccia riferimento.

Kirby e la terra perduta, ricordiamo, è stato annunciato lo scorso settembre durante il Nintendo Direct. Si tratta del primo gioco della serie annunciato dopo l'uscita nel 2018 di Kirby Star Allies. L'uscita è attesa per la primavera 2022 e alcuni enti di classificazione hanno iniziato a classificare il gioco. Quello australiano afferma che vi saranno "minima violenza fantasy ed elementi interattivi online".

Kirby da Kirby e la terra perduta

La natura "online" del gioco potrebbe fare riferimento moltissimi tipi di interazioni. Potrebbe esserci una vera modalità online multigiocatore, oppure potrebbero esserci delle modalità asincrone come la caccia ai palloncini di Super Mario Odyssey. Per il momento non sappiamo di cosa si tratti.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Kirby e la terra perduta dovrà rispondere a tanti interrogativi, specialmente perché è la prima avventura completamente 3D del Batuffolo Rosa e non sappiamo se i ragazzi di HAL Laboratory saranno all'altezza della sfida. L'impressione è che questa nuova avventura si ispiri davvero tantissimo a Super Mario Odyssey, ma c'è da capire fino a che punto l'esperienza saprà rivelarsi sufficientemente diversa, restando fedele alla natura di Kirby come franchise. Finora, però, siamo ottimisti e le potenzialità di questo nuovo approccio ci fanno attendere l'uscita con discreto entusiasmo."