Kirby e la terra perduta, tutto quello che sappiamo della nuova avventura in 3D per Nintendo Switch

Negli ultimi anni le avventure del Batuffolo Rosa non avevano particolarmente brillato per ispirazione e originalità, perciò in questa anteprima di Kirby e la terra perduta vi spiegheremo perché il nuovo trailer ci ha conquistato.

Nel Nintendo Direct hanno mostrato Splatoon 3, Monster Hunter Rise: Sunbreak e Bayonetta 3, ma se nel vostro petto batte un vero cuore Nintendo allora il vostro gioco preferito della presentazione non può che essere Kirby e la terra perduta. Anticipato da un leak, svelato con un trailer, il nuovo titolo di HAL Laboratory è importantissimo: non solo rappresenta il ritorno di Kirby dopo l'ultima uscita che risale al 2018 ( Kirby: Star Allies , lo spin-off Kirby Fighters 2 non lo contiamo neppure) ma è anche la prima avventura completamente tridimensionale del personaggio creato nel 1992 da Masahiro Sakurai.

Il nuovo mondo 3D

Kirby e la terra perduta, una scena del trailer

Il trailer si apre con una scena à la The Last of Us, sebbene più cartoonesca: stiamo guardando una metropoli deserta, forse abbandonata, e riconquistata dalla natura. A questo punto era difficile immaginare che questo fosse il trailer di un nuovo Kirby, finché abbiamo visto il nostro paffuto eroe risvegliarsi sulla riva di un'isoletta dopo un apparente naufragio. Davanti a Kirby si spalanca una fitta foresta che sembrerebbe circondare proprio la città abbandonata ripresa all'inizio. Nintendo parla dei resti di un'antica civiltà, ma non è difficile immaginare che quella civiltà sia la nostra, magari in un lontano futuro. Il gioco in Giappone si intitola una cosa tipo "Kirby alla scoperta delle stelle", il che ci fa pensare che il nostro eroe sia finito nel nostro sistema solare per sbaglio, ma è ancora presto per fare congetture sulla storia.

Non lo è altrettanto per farle sul gameplay, però. È chiaro che questo Kirby, sorprendentemente 3D dopo una lunga tradizione bidimensionale, debba molto a Super Mario Odyssey. Chiariamo un concetto: Kirby usa il 3D da molti anni, ma solo graficamente, e in sporadici momenti di gameplay. I titoli principali sono sempre stati platform a scorrimento orizzontale, mentre Kirby e la terra perduta permetterà di muoversi in ogni direzione esattamente come nell'ultima avventura dell'idraulico baffuto.

Nel trailer vediamo Kirby esplorare un centro commerciale in cui si aggirano dei paffuti mostriciattoli simili a lupi, che il Batuffolo Rosa schiva agilmente per salire le scale mobili a saltelli. Giunto in cima, in un angolo notiamo una catasta di banane scintillanti da raccogliere che suggeriscono la presenza di ovvi collezionabili.

Nella scena successiva, Kirby percorre quella che sembra una superstrada in macerie, aiutandosi con scalette e salti vari. Gli spazi in questo segmento sembrano tuttavia discretamente vuoti, senza troppi nemici o ostacoli pericolosi. E questo dettaglio ci ha suggerito un'idea. E se Kirby e la terra perduta fosse un'avventura... open world? Certo non sembrerebbe essere suddivisa in stage, ma in "mondi" esplorabili di grandi dimensioni che ricordano i pianeti di Super Mario Galaxy. Il nuovo titolo HAL Laboratory potrebbe prevedere la medesima struttura, del resto starebbero giocando in casa. Certo è che l'ampiezza dello scenario di gioco è sospetta. Quando vediamo Kirby avvicinarsi a una galleria con qualche mostriciattolo nei paraggi, oppure gironzolare all'ingresso del luna park che si staglia sullo sfondo, viene da pensare che questi presunti stage potrebbero essere interconnessi o semplicemente appartenere a una mappa mondiale enorme: ciò spiegherebbe la scena in cui Kirby svolazza tra i palazzi della città a cavallo di una stella, forse si sta solo spostando da un macro-stage all'altro.