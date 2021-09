Bayonetta 3: il gioco è quasi completo, il director parla dell'annuncio del gioco Switch

Il director di Bayonetta 3 ha commentato il recente annuncio e ha affermato che il gioco è quasi pronto. Lo sviluppo è in dirittura d'arrivo e il team si sta occupando di ottimizzare l'esperienza e risolvere eventuali problemi.

Ecco la sua dichiarazione completa: "Ciao a tutti! Sono Yusuke Miyata, il director di Bayonetta 3. Vi abbiamo fatto aspettare per molto tempo, ma sono molto felice che finalmente siamo riusciti a presentarvi un nuovo trailer.

Questa è la prima volta che lavoro alla serie Bayonetta, ma proprio come tutti voi, sono un grande fan e ho giocato senza sosta ai giochi precedenti. Dopo essere stato scelto come director, ovviamente non solo ho giocato di nuovo ai giochi precedenti, ma ho anche letto tutti i libri relativi a Bayonetta dall'inizio alla fine, prima di iniziare una profonda discussione con Kamiya-san su ogni aspetto del gioco, dai sistemi alle ambientazioni, prima di mettermi al lavoro.

Una delle maggiori attrattive dei giochi di Bayonetta è il carattere misterioso e affascinante di Bayonetta stessa, così come quello dei personaggi unici che la circondano. Ho lavorato allo sviluppo di diversi personaggi, e ho sfruttato al massimo questa esperienza per far emergere il fascino di Bayonetta e della banda.

Sono anche molto attento all'azione, che è essenziale per la serie Bayonetta. Kamiya-san mi ha quasi letteralmente parlato di "azione collegata direttamente al cervello". Fondamentalmente, questo è il tipo di gameplay d'azione soddisfacente che deriva dalla possibilità di controllare il personaggio esattamente come si vuole, e il DNA di quell'azione è stato adeguatamente trasmesso anche a questo gioco. Sia in quanto sviluppatori che in quanto fan, stiamo tutti lavorando a Bayonetta 3 tenendo a mente questi 2 aspetti ammalianti della serie, con l'obiettivo di superare tutte le aspettative. Allora, cosa ne pensate del nuovo trailer? Abbiamo inserito un sacco di nuovi elementi all'interno del combattimento. Vorrei parlare un po' di uno di questi, una nuova meccanica che permette di controllare i demoni infernali, chiamata "Demon Slave". A differenza delle Climax Summons dei giochi precedenti che sconfiggevano automaticamente i nemici e tornavano all'Inferno, questa meccanica permette ai giocatori di controllare i demoni durante il gioco e scatenare una serie di azioni intuitive. Le abilità di ogni demone variano e i tipi di abilità che sono vantaggiosi in una certa situazione possono cambiare in qualsiasi momento. Ma quanti sono? Cos'altro si può fare? Beh, ci sono molte altre cose che vorrei dirvi, ma per ora mi devo fermare qui. Tuttavia, ci sono molte informazioni nascoste nel trailer che non ho approfondito qui, quindi vi prego di guardarlo di nuovo fino al prossimo annuncio. Bayonetta può usare demoni per combattere contro i nemici

Siamo in dirittura d'arrivo dello sviluppo in questo momento, stiamo lavorando per rendere il nucleo del gioco ancora più divertente e per testare il gioco senza sosta. Come culmine di questa serie amata da tutti voi, stiamo dando il massimo per renderlo un capolavoro degno del nome Bayonetta, quindi per favore aspettate ancora un po'!"

Ecco il trailer gameplay con anno di uscita svelato al Nintendo Direct.