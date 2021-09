Bayonetta 3: trailer gameplay con anno di uscita svelato al Nintendo Direct

Il Nintendo Direct di questa notte ci ha permesso di vedere in azione molteplici giochi. Uno di questi è stato Bayonetta 3, l'attesissimo gioco di azione di PlatinumGames, da tempo "scomparso dai radar". Il gioco sarà disponibile nel 2022.

Il trailer si apre con alcuni militari che combattono contro un mostro gigantesco e vengono sopraffatti. La situazione viene però risolta dall'arrivo della strega protagonista di Bayonetta 3. La guerriera torna con un look leggermente diverso rispetto al passato: questa volta avrà lunghe trecce. Il trailer gameplay ci mostra un po' di movimentato combattimento in terza persona, a base di combo, poteri speciali e rallentamenti (previa schivata perfetta, è chiaro). La protagonista sarà anche in grado di controllare grandi creature per combattere alla pari con i mostri più massicci presenti nel gioco. Di certo il tutto è estremamente epico.

Bayonetta 3 si è finalmente mostrato, dopo molti anni. Il gioco era stato annunciato nel 2017 ma è rimasto in silenzio radio fino ad oggi. Quello mostrato è il primo trailer gameplay per il gioco di Platinum Games. Probabilmente i fan storici della saga non avevano realmente bisogno di conferme sul tipo di gameplay, ma avevano bisogno di rassicurazioni sullo stato di salute del gioco. Ora, sappiamo che arriverà il prossimo anno: speriamo solo che non vi siano ritardi. Inoltre, speriamo di poter scoprire presto una data di uscita più precisa. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove comunicazioni da parte di Nintendo o Platinum Games.

Diteci, cosa ne pensate di questa nuova presentazione di Bayonetta 3? Sembra proprio quello che speravate?