Super Mario: il film uscirà a fine 2022, Chris Pratt presterà la voce di Mario

Nientemeno che Shigeru Miyamoto è giunto ad annunciare l'incredibile cast di doppiatori che presterà la sua voce per il film in computer grafica dedicato a Super Mario. Il film, realizzato in collaborazione con Illumination Entertainment (lo studio dei Minions) e Chris Meledandri, uscirà nei cinema nell'inverno del 2022.

Nonostante non si sappia ancora nulla del film e bisognerà aspettare ancora del tempo prima di vedere delle immagini, Nintendo ha annunciato che il cast di doppiatori sarà davvero stellare. Si parte da Chriss Pratt (Guardiani della Galassia) che interpreta un Mario sorprendentemente chiacchierone a Anya Taylor Joy che sarà la Principessa Peach.

Si continua con Charlie Day che interpreta Luigi e Jack Black nel ruolo di Bowser. Ci saranno anche Keegan-Michael Kay e Seth Rogen, nel ruolo di Donkey Kong. Non poteva mancare Charles Martinet, la storica voce di tutti i personaggi (o quasi) del Regno dei Funghi, che farà un cameo a sorpresa.