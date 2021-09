Metroid Dread: trailer dal Nintendo Direct, in atteso dell'uscita su Switch

Durante il Nintendo Direct di questa notte sono stati mostrati nuovi e noti giochi, tra i vari è apparso anche Metroid Dread, che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre 2021 su Nintendo Switch. La compagnia di Kyoto ha condiviso un nuovo trailer.

Il filmato ci spiega che Samus Aran è "la più abile cacciatrice di taglie della galassia e parte per una nuova missione sul misterioso pianeta ZDR. I suoi obiettivi sono indagare sulla possibile presenza del letale Parassita X e scoprire cosa sia successo ai robot di ricerca E.M.M.I, svaniti senza lasciare tracce.

Metroid Prime: un combattimento tra Samus e un nemico

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Con Returns i Mercurysteam hanno dimostrato grande rispetto per la serie Metroid, oltre che le capacità necessarie a portarla avanti. Dread è quindi la loro grande occasione di prendere davvero le redini del marchio nella sua incarnazione classica, una difficilissima missione che hanno deciso di affrontare mescolando qualche interessante nuova idea a una struttura estremamente vicina alle radici dei capitoli più amati. Quanto queste novità si sposeranno bene con il tutto lo dovremo valutare, ma per ora è già bello sapere che c'è un nuovo Metroid in arrivo, e non vediamo l'ora di giocarlo."