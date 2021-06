Metroid Dread: finalmente un Metroid 2D sviluppato da MercurySteam, anteprima

Il palcoscenico perfetto per l'annuncio è stato l'E3 2021, nella sua forma digitale. Non è stata indubbiamente l'edizione più memorabile della nota fiera, ma Nintendo la ha comunque nobilitata con una manciata di ottimi annunci, tra cui, appunto, la conferma delle nuove avventure 2D di Samus. Riconfermato, peraltro, anche il team alle redini del progetto, Mercurysteam , che torna dopo l'ottimo Samus Return per 3DS di qualche anno fa. Con Metroid Dread hanno deciso di sfruttare quanto imparato per creare un gioco strettamente legato alle radici della leggendaria saga, ma al contempo dotato di alcuni interessanti twist capaci di diversificarlo da tutti gli altri episodi.

Se non si contano i remake e le riproposizioni, sono passati ben 19 anni dall'ultimo Metroid bidimensionale. Ormai da una vita si vocifera che un nuovo capitolo di questo tipo sia in sviluppo, ma vuoi per il focus sul nuovo Prime (comunque ancora lontano), vuoi per il caos derivante dalla pandemia, è sempre risultato difficile scommettere su una data esatta per il reveal.

Fin qui, tutto abbastanza classico, ma l'elemento pauroso di cui parlavamo in precedenza non deriva curiosamente dal parassita e dalla sua pericolosità, bensì proprio dai sette robot spediti sul pianeta ZDS dalla federazione: gli E.M.M.I. hanno infatti deciso per qualche strano motivo di eliminare Samus e, come se non bastasse, sono costruiti con alcuni dei materiali più avanzati e resistenti dell'universo, caratteristica che li rende immuni a qualunque arma energetica o esplosiva. Se li si incontra per la mappa, in parole povere, l'unica soluzione è scappare, e ciò porta alla presenza di varie fasi di fuga tesissime per la complessa mappa di gioco, dove un errore di valutazione può costare molto caro (anche perché i robot sono agili e rapidi quasi quanto la protagonista).

La premessa pone peraltro l'avventura direttamente dopo gli eventi di Metroid Fusion, con il parassita X all'apparenza sopravvissuto e rifugiatosi sul remoto pianeta ZDR (anche se non è chiaro come ci sia arrivato). Per investigare e raccogliere campioni, la Federazione manda quindi sette avanzatissimi robot E.M.M.I, tuttavia le comunicazioni con le unità si interrompono di colpo e Samus viene spedita a far luce su quanto accaduto.

Il nuovo Metroid non si chiama " Dread " a casaccio: la paura è parte integrante dell'esperienza a quanto pare, nonostante non si tratti di un gioco dalle tinte spiccatamente horror.

Nuovi trucchi, vecchie tendenze

Metroid Dread: la nuova abilità di arrampicata

Per quanto riguarda il resto, invece, il titolo ovviamente non abbandona le sue monolitiche basi. Riproporrà una mappa estremamente complessa ed esplorabile gradualmente ottenendo nuovi poteri e meccaniche di fuoco basilari ma funzionali, a cui si aggiungono le meccaniche extra applicate in Returns (con qualche novità). É possibile, ad esempio, mirare a 360 gradi sia da fermi che in movimento (in Samus Returns bisognava fermarsi), ed eseguire delle parate istantanee che rimandano i proiettili nemici al mittente o nullificano i colpi. La novità primaria è però una scivolata in corsa, che permette di muoversi in spazi piccoli senza doversi trasformare in sfera e sarà plausibilmente fondamentale per sfuggire ai robot senza perdere velocità durante la fuga.

Metroid Dread: in fuga dall'automa

Altre chicche? La capacità di usare una forma di mimetizzazione temporanea per non venir scoperti dalla scansione dei pericolosi automi di cui sopra e una abilità magnetica che garantisce a Samus di scalare liberamente certe pareti elettrificate, oltre che di sparare mentre è appesa.

Tutto, insomma, sembra estremamente curato nei minimi dettagli; l'unico appunto negativo, forse, risiede nello stile grafico, che abbiamo trovato un po' anonimo (nonostante la freddezza di certe ambientazioni sia indubbiamente adatta al marchio). Poco male comunque, e non vediamo l'ora di mettere le mani sul titolo. Da tempo speriamo in un ritorno in grande stile della serie nella sua forma originale, e questa è una grande occasione per una rinascita.

Fortunatamente non dovremo attendere molto: Metroid Dreads arriverà in esclusiva su Nintendo Switch l'08 ottobre 2021.