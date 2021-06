Strange Brigade per Nintendo Switch annunciato all'E3 2021, disponibile subito

Strange Brigade, lo sparatutto a base cooperativa di Rebellion, è stato annunciato per Nintendo Switch durante il Direct all'E3 2021 ed è già disponibile su eShop, al prezzo di lancio di 26,99 euro.

Approdato su PC, PS4 e Xbox One nell'agosto del 2018, Strange Brigade ci mette al comando di una squadra di coraggiosi esploratori durante i primi anni '30, alle prese con minacce terribili provenienti dal mondo oscuro.

Dimenticata dalla storia e sepolta in una tomba ignota per 4000 anni, Seteki, la strega regina, è tornata in vita. Soltanto la Strange Brigade, una truppa di audaci eroi, potrà opporsi a Seteki e al suo esercito spaventoso di mostruosità mummificate!

Una campagna travolgente, piena di nemici da rimandare nell'aldilà. Esplora da solo o forma una squadra di 2-4 giocatori online e in modalità cooperativa wireless locale! Vesti i panni di uno dei quattro agenti addestrati per affrontare il soprannaturale e parti all'avventura. Usa armi potenti con i controlli di movimento e scatena amuleti magici!

Mummie gementi, assassini sputafuoco, minotauri corazzati e molto, molto peggio! Decapita i morti viventi con lame rotanti, friggili con trappole di fuoco e molto altro. Non useresti queste trappole contro i tuoi compagni di squadra... giusto?