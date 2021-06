The Outer Worlds 2 sarà ambientato in un nuovo sistema solare e avrà una nuova ciurma

The Outer Worlds 2 sarà ambientato in un nuovo sistema solare e avrà una ciurma completamente diversa, pur mantenendo lo spirito scanzonato dell'originale.

Questa la promessa di Obsidian Entertainment fatta nel messaggio di accompagnamento al primo trailer, visto durante la conferenza di Microsoft all'E3 2021.

Naturalmente è ancora presto per parlare dei contenuti del gioco, che saranno svelati a tempo debito. Considerando tutto, il lancio potrebbe avvenire nel 2023, quindi è difficile fare previsioni in merito. In fondo con tutto l'universo a disposizione, le possibilità per sceneggiatori e sviluppatori sono illimitate.

Chissà se lo scenario rimarrà simile a quello del primo capitolo, con le multinazionali che fanno il bello e il cattivo tempo sulle colonie spaziali.