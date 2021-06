The Outer Worlds 2 annunciato all'E3 2021 con un trailer, esclusiva PC e Xbox Series X|S

The Outer Worlds 2 è stato annunciato all'E3 2021 come sorpresa all'interno della lineup di Xbox Game Studios, anche se la sua esistenza rimbalzava già da tempo nelle voci di corridoio, con un trailer di presentazione che ne ha confermato l'esclusiva su PC e Xbox Series X|S.

Non ci sono molte informazioni per il momento, il trailer è una sequenza pre-calcolata che serve soprattutto a introdurre l'ambientazione e lo spirito generale del gioco, che come il primo capitolo mischia elementi di fantascienza classici con un particolare sarcasmo da parodia della società moderna capitalistica e anche dello sci-fi stesso.

Quello che appare dal video è un ingrandimento esponenziale delle ambientazioni, visto che si vede un gigantesco pianeta presumibilmente esplorabile, a cui ovviamente vanno aggiunti altri pianeti e sistemi, probabilmente.

Non c'è ancora una data di uscita per The Outer Worlds 2, ma quello che appare chiaro dal trailer di presentazione è che il gioco sarà un'esclusiva PC e Xbox Series X|S, dunque in arrivo solo sulle piattaforme Microsoft e solo su next gen, a quanto pare.