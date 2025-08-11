The Outer Worlds 2 sarà “più grande e profondo” del primo capitolo

Il creative lead Leonard Boyarsky ha dichiarato che The Outer Worlds 2 sarà più grande e profondo , centrando in parte le ambizioni che lui e l'allora co-director Tim Cain avevano per il primo capitolo.

Una storia coinvolgente, ma senza interferire nel gameplay

"Abbiamo creato il mondo, ma ne abbiamo realizzato solo una piccola parte", ha detto Boyarsky parlando del primo The Outer Worlds. "Era sempre stato il mio piano, se fossimo stati abbastanza fortunati da poter fare un sequel: renderlo molto più grande e profondo. Poiché il primo era più piccolo e il nostro tempo e le risorse erano molto più limitati, abbiamo dovuto prendere molte decisioni che ci hanno portato a rendere le cose più brevi e facili da assimilare. In molti modi, The Outer Worlds 2 realizza la fantasia che avevamo quando abbiamo iniziato il primo gioco."

Boyarsky ha anche sottolineato l'importanza di mantenere la storia coinvolgente attraverso un buon ritmo narrativo, ma senza che questa interferisca con l'esperienza del giocatore. Nonostante i progressi tecnologici rispetto al primo capitolo, ha ribadito che il divertimento con il proprio personaggio deve restare al centro.

"Il cuore del gioco, per me, è sempre stato la storia, il mondo e la narrazione - ed è molto importante che la trama non ostacoli il divertimento del giocatore con il proprio personaggio", ha spiegato. "Non credo che questo cambi con la tecnologia."

"Se ami lo stealth, potrai davvero approfondire quella meccanica", ha aggiunto il creative director Brandon Adler. "Se invece sei un tipo da combattimento e vuoi solo far esplodere tutto, non dovrai mai preoccuparti dello stealth. Ci piace offrire ai giocatori tanti modi diversi per affrontare i contenuti, ma per farlo credo sia importante che il gioco sia semplice all'inizio e diventi più complesso col tempo."

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Outer Worlds 2 uscirà il 29 ottobre su PC, Xbox Series X|S e PS5. Al lancio il gioco sarà presente all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.