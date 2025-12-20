Obisdian ha due DLC in lavorazione per The Outer Worlds 2 e "miglioramenti costanti" nel 2026

Non ci sono ancora informazioni sui DLC in questione, ma faranno comunque parte dei bonus previsti per la Premium Edition o l'Upgrade Premium, che consente di ottenere tale edizione partendo da quella inclusa nell'abbonamento Game Pass Ultimate.

Brandon Adler di Obsidian ha fatto capire che parte del team è ancora pienamente impegnato sul supporto a The Outer Worlds 2, nonostante il gioco sia già uscito e che ci siano altri progetti in corso all'interno dello studio, con diverse cose pianificate per il 2026.

All'interno di un lungo articolo di fine anno pubblicato su Xbox Wire, vari team interni di Xbox Game Studios hanno riferito alcuni propositi per il nuovo anno e Obsidian ha riferito di avere due DLC in lavorazione per The Outer Worlds 2 e anche dei "miglioramenti costanti" attraverso vari aggiornamenti che avverranno nel corso del 2026 .

Due espansioni della storia

In effetti, già i contenuti dell'edizione Premium prevedono un "DLC Pass" contenente le Espansioni 1 e 2 della storia, dunque si tratterà di vere e proprie espansioni con nuovi elementi narrativi, come era accaduto anche al primo capitolo di The Outer Worlds.

"Sono entusiasta di lavorare con il team per continuare ad arricchire The Outer Worlds 2. Abbiamo un paio di DLC in uscita e stiamo anche discutendo quali miglioramenti continui vogliamo rilasciare ai giocatori nel corso del prossimo anno", ha scritto Adler nel messaggio di fine anno da parte di Obsidian.

"Abbiamo tantissime idee, dalle nuove funzionalità ai miglioramenti della qualità di gioco che i giocatori ci hanno chiesto quando abbiamo parlato con loro. È un momento emozionante per noi e non vedo l'ora di condividere ulteriori informazioni una volta che saremo più avanti con la pianificazione."

Il mese scorso abbiamo visto The Outer Worlds 2 aggiornato alla versione 1.006, che risolve diversi problemi.