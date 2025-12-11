The Outer Worlds 2 aggiornato alla versione 1.006, che risolve diversi problemi emersi grazie alla comunità

Obsidian Entertainment ha pubblicato l'aggiornamento 1.006 (1.0.6.0 su PC) di dicembre di The Outer Worlds 2. Come per le patch precedenti, include una lunga lista di correzioni richieste dalla comunità, di suo molto attiva nel segnalare problemi. In effetti la nota di rilascio è davvero lunga. Non da record, ma ci sono molte modifiche e correzioni, per cui vale la pena di installarla, sia che si giochi su PC, sia che lo si faccia su PS5 o Xbox Series.
I contenuti della patch 1.006
L'aggiornamento introduce una lunga serie di miglioramenti richiesti dalla comunità, che spaziano da correzioni varie alle missioni a fix tecnici, passando per modifiche dell'interfaccia, della grafica e dei comportamenti dei compagni. Molti problemi che bloccavano obiettivi, quest o interazioni fondamentali sono stati risolti: per esempio ora l'obiettivo "Go Out With a Bang" si sblocca correttamente, Niles può creare il gel esplosivo e non rimane più incastrato nelle trappole, mentre vari personaggi e commercianti si comportano finalmente come previsto.
Sono stati sistemati numerosi bug che impedivano il normale avanzamento nelle missioni: dialoghi che non partivano, personaggi non giocanti mancanti o fuori posto, ascensori e porte che non si attivavano, indicatori errati sulla mappa, oggetti che sparivano o non potevano essere raccolti. Diversi problemi legati alla reputazione con Auntie's Choice ora non bloccano più le quest di Inez o altri personaggi. Anche molte situazioni di "soft lock", come interruttori disattivati, eventi che non si avviavano o sequenze che rimanevano sospese, sono state sistemate.
Sul fronte tecnico, l'aggiornamento riduce stuttering e artefatti grafici, corregge texture e illuminazione (inclusi problemi legati al ray tracing), sistema alcuni problemi dell'audio, migliora le animazioni e la resa di ombre, terreno e oggetti. Sono state aggiunte opzioni come la regolazione dell'intensità dei lens flare, e sono state sistemate varie incongruenze dei modelli, come compagni che comparivano male sulla nave o armi che non apparivano equipaggiate.
Ci sono anche interventi sul gameplay, come sneaking e perk che ora funzionano in modo coerente, compagni che si piazzano meno davanti al giocatore in combattimento, e la correzione di effetti di status che si riattivavano senza motivo. Diverse ricette, perk, modifiche e sistemi dell'inventario sono stati ricalibrati per evitare errori o comportamenti inaspettati.
Sono comprese anche numerose correzioni relative ai salvataggi, al valore degli oggetti presso i commercianti, ai testi di interfaccia e localizzazione, e ai comportamenti di droni, creature e compagni in eventi specifici.
Insomma, parliamo di un grosso aggiornamento, che rende il gioco più stabile e migliora tanti aspetti dell'esperienza.