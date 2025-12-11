The Outer Worlds 2 aggiornato alla versione 1.006, che risolve diversi problemi emersi grazie alla comunità

Obsidian Entertainment ha pubblicato l'aggiornamento 1.006 (1.0.6.0 su PC) di dicembre di The Outer Worlds 2 . Come per le patch precedenti, include una lunga lista di correzioni richieste dalla comunità, di suo molto attiva nel segnalare problemi. In effetti la nota di rilascio è davvero lunga. Non da record , ma ci sono molte modifiche e correzioni, per cui vale la pena di installarla, sia che si giochi su PC, sia che lo si faccia su PS5 o Xbox Series.

I contenuti della patch 1.006

L'aggiornamento introduce una lunga serie di miglioramenti richiesti dalla comunità, che spaziano da correzioni varie alle missioni a fix tecnici, passando per modifiche dell'interfaccia, della grafica e dei comportamenti dei compagni. Molti problemi che bloccavano obiettivi, quest o interazioni fondamentali sono stati risolti: per esempio ora l'obiettivo "Go Out With a Bang" si sblocca correttamente, Niles può creare il gel esplosivo e non rimane più incastrato nelle trappole, mentre vari personaggi e commercianti si comportano finalmente come previsto.

Sono stati sistemati numerosi bug che impedivano il normale avanzamento nelle missioni: dialoghi che non partivano, personaggi non giocanti mancanti o fuori posto, ascensori e porte che non si attivavano, indicatori errati sulla mappa, oggetti che sparivano o non potevano essere raccolti. Diversi problemi legati alla reputazione con Auntie's Choice ora non bloccano più le quest di Inez o altri personaggi. Anche molte situazioni di "soft lock", come interruttori disattivati, eventi che non si avviavano o sequenze che rimanevano sospese, sono state sistemate.

Sul fronte tecnico, l'aggiornamento riduce stuttering e artefatti grafici, corregge texture e illuminazione (inclusi problemi legati al ray tracing), sistema alcuni problemi dell'audio, migliora le animazioni e la resa di ombre, terreno e oggetti. Sono state aggiunte opzioni come la regolazione dell'intensità dei lens flare, e sono state sistemate varie incongruenze dei modelli, come compagni che comparivano male sulla nave o armi che non apparivano equipaggiate.

Ci sono anche interventi sul gameplay, come sneaking e perk che ora funzionano in modo coerente, compagni che si piazzano meno davanti al giocatore in combattimento, e la correzione di effetti di status che si riattivavano senza motivo. Diverse ricette, perk, modifiche e sistemi dell'inventario sono stati ricalibrati per evitare errori o comportamenti inaspettati.

Sono comprese anche numerose correzioni relative ai salvataggi, al valore degli oggetti presso i commercianti, ai testi di interfaccia e localizzazione, e ai comportamenti di droni, creature e compagni in eventi specifici.

Insomma, parliamo di un grosso aggiornamento, che rende il gioco più stabile e migliora tanti aspetti dell'esperienza.