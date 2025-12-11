Amazon modifica le regole sul DRM: nuove possibilità per gli autori Kindle Direct Publishing

Amazon introdurrà un cambiamento significativo per gli autori che pubblicano tramite Kindle Direct Publishing: a partire dal 20 gennaio 2026, i titoli pubblicati senza DRM potranno essere scaricati anche in formato EPUB e PDF , oltre che nei classici formati Kindle. Si tratta di una svolta che, almeno sulla carta, punta a rendere più semplice per i lettori utilizzare gli e-book acquistati su più dispositivi e applicazioni diverse.

Altri autori ricordano però che la modifica cambia poco per chi voleva già convertire un e-book Kindle : i file senza DRM erano comunque esportabili e trasformabili tramite software esterni. In questo senso, la novità rende solo più trasparente un processo che molti lettori già praticavano.

Paradossalmente, ciò che Amazon presenta come un ampliamento della libertà del lettore rischia di avere l'effetto opposto sul lato di chi scrive . Alcuni autori, come la scrittrice Leslie Anne Perry intervenuta nel forum KDP, sostengono che la possibilità di scaricare senza limiti un PDF possa rendere più fragile la tutela dei contenuti. Per questo motivo, diversi autori stanno valutando di attivare il DRM proprio ora che l'assenza di protezioni apre le porte a download più semplici e diretti.

Un contesto in cui Amazon spinge sempre più sul DRM

La mossa arriva in un periodo in cui Amazon sta irrobustendo la protezione dei contenuti sul fronte Kindle. Le generazioni più recenti dei dispositivi hanno introdotto un nuovo sistema DRM che impedisce il backup degli e-book senza ricorrere al jailbreak, mentre l'azienda ha eliminato anche la possibilità di trasferire i file via USB, decisioni che hanno irritato parte della community più esperta.

In questo scenario, la scelta di aprire ai formati PDF ed EPUB sembra quasi contraddittoria: da un lato Amazon allarga l'ecosistema dei file compatibili, dall'altro continua a limitare l'uso "pieno" dell'e-book da parte di chi possiede un Kindle.