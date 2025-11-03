1

Kindle Unlimited è a 0,99€ al mese, ma l'offerta Amazon non durerà molto

Il servizio in abbonamento Kindle Unlimited si trova ora in promozione a un prezzo veramente interessante, per i primi tre mesi di utilizzo: non dovreste però aspettare troppo perché l'offerta terminerà tra meno di due settimane.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   03/11/2025
Un kindle con la scritta Kindle Unlimited e lo sconto

Se siete avidi lettori e volete un modo per risparmiare un po', vi suggeriamo la promozione attuale per Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento di Amazon. Potete infatti ottenere 3 mesi pagando solo 0,99€ al mese. Il risparmio è di circa 27€, visto che il prezzo regolare è di 9,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione di Amazon Kindle Unlimited è valida fino al 14 novembre ed soggetta a condizioni, ovvero non è valida per chi è già iscritto o sta già usando la prova gratuita. Alcuni clienti che hanno usato una promozione simile negli ultimi 36 mesi potrebbero non essere idonei per questa offerta: l'unico modo per averne la certezza è accedere alla pagina di Amazon indicata sopra.

Cosa include Kindle Unlimited

Una volta fatto l'abbonamento al servizio, potete accedere liberamente a un catalogo di romanzi e una serie di riviste, tramite più dispositivi. Potete ovviamente leggere tramite il vostro Kindle, ma anche tramite l'app ufficiale per smartphone, tablet oppure tramite computer.

Un Kindle
Un Kindle

Il catalogo è composto da milioni di libri, sia successi internazionali che opere italiane: regolarmente sono aggiunti nuovi volumi. Potete passare da un romanzo all'altro senza limiti fintanto che siete abbonati, facendo il download e leggendo anche mentre siete offline.

