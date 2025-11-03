Kindle Unlimited è a 0,99€ al mese, ma l'offerta Amazon non durerà molto

Se siete avidi lettori e volete un modo per risparmiare un po', vi suggeriamo la promozione attuale per Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento di Amazon. Potete infatti ottenere 3 mesi pagando solo 0,99€ al mese. Il risparmio è di circa 27€, visto che il prezzo regolare è di 9,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione di Amazon Kindle Unlimited è valida fino al 14 novembre ed soggetta a condizioni, ovvero non è valida per chi è già iscritto o sta già usando la prova gratuita. Alcuni clienti che hanno usato una promozione simile negli ultimi 36 mesi potrebbero non essere idonei per questa offerta: l'unico modo per averne la certezza è accedere alla pagina di Amazon indicata sopra.