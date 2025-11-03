Kindle Unlimited è a 0,99€ al mese, ma l'offerta Amazon non durerà molto

Se siete avidi lettori e volete un modo per risparmiare un po', vi suggeriamo la promozione attuale per Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento di Amazon. Potete infatti ottenere 3 mesi pagando solo 0,99€ al mese. Il risparmio è di circa 27€, visto che il prezzo regolare è di 9,99€. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione di Amazon Kindle Unlimited è valida fino al 14 novembre ed soggetta a condizioni, ovvero non è valida per chi è già iscritto o sta già usando la prova gratuita. Alcuni clienti che hanno usato una promozione simile negli ultimi 36 mesi potrebbero non essere idonei per questa offerta: l'unico modo per averne la certezza è accedere alla pagina di Amazon indicata sopra.
Cosa include Kindle Unlimited
Una volta fatto l'abbonamento al servizio, potete accedere liberamente a un catalogo di romanzi e una serie di riviste, tramite più dispositivi. Potete ovviamente leggere tramite il vostro Kindle, ma anche tramite l'app ufficiale per smartphone, tablet oppure tramite computer.
Il catalogo è composto da milioni di libri, sia successi internazionali che opere italiane: regolarmente sono aggiunti nuovi volumi. Potete passare da un romanzo all'altro senza limiti fintanto che siete abbonati, facendo il download e leggendo anche mentre siete offline.