realme GT 7 Pro è in offerta su AliExpress: a queste cifre diventa un vero e proprio best buy

Il realme GT 7 Pro è uno smartphone Android progettato per offrire prestazioni ottime in ogni ambito di utilizzo. Il dispositivo si distingue subito per il suo ampio display da 6,78 pollici , caratterizzato da una risoluzione elevatissima di 2780 x 1264 pixel , capace di garantire immagini nitide, colori brillanti e un'ottima esperienza visiva durante la fruizione di video, giochi e contenuti streaming.

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sul realme GT 7 Pro che viene messo in offerta grazie alla disponibilità del codice sconto ITCD60 che fa calare il prezzo di 60€ per un costo finale d'acquisto di 473,80€ . Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link .

Ulteriori dettagli tecnici

Dal punto di vista tecnico la presenza della connettività 5G assicura velocità di navigazione elevate e trasferimenti dati rapidi, affiancata da Wi-Fi e GPS per una connettività stabile e precisa in ogni situazione. L'autonomia è affidata a una batteria da 6500 mAh, pensata per accompagnare l'utente durante l'intera giornata anche con un utilizzo intenso.

realme GT 7 Pro

Il comparto multimediale è uno dei punti di forza dello smartphone. La fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel, mentre la registrazione video raggiunge il formato 8K a 7680 x 4320 pixel, ideale per chi cerca il massimo dettaglio.