realme GT 7 Pro è in offerta su AliExpress: a queste cifre diventa un vero e proprio best buy

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sul realme GT 7 Pro che viene messo in offerta grazie alla disponibilità del codice sconto ITCD60 che fa calare il prezzo di 60€ per un costo finale d'acquisto di 473,80€. Puoi acquistare il telefono direttamente tramite questo link.
Il realme GT 7 Pro è uno smartphone Android progettato per offrire prestazioni ottime in ogni ambito di utilizzo. Il dispositivo si distingue subito per il suo ampio display da 6,78 pollici, caratterizzato da una risoluzione elevatissima di 2780 x 1264 pixel, capace di garantire immagini nitide, colori brillanti e un'ottima esperienza visiva durante la fruizione di video, giochi e contenuti streaming.
Ulteriori dettagli tecnici
Dal punto di vista tecnico la presenza della connettività 5G assicura velocità di navigazione elevate e trasferimenti dati rapidi, affiancata da Wi-Fi e GPS per una connettività stabile e precisa in ogni situazione. L'autonomia è affidata a una batteria da 6500 mAh, pensata per accompagnare l'utente durante l'intera giornata anche con un utilizzo intenso.
Il comparto multimediale è uno dei punti di forza dello smartphone. La fotocamera principale da 50 megapixel consente di catturare immagini di alta qualità con una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel, mentre la registrazione video raggiunge il formato 8K a 7680 x 4320 pixel, ideale per chi cerca il massimo dettaglio.